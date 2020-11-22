شاهد كيف ترجم مُعلم دور منصة مدرستي أثناء الجائحة

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أكّد أنها بديل ناجع أمّن اللقاء وأوصل المعلومة بلا عناء

أظهرت مسابقة "مدرستي" الرقمية، التي أطلقتها وزارة التعليم مطلع العام الدراسي الحالي إمكانات كبيرة لدى المجتمع التعليمي وقدرات عالية في التعامل الإلكتروني من قِبل منسوبي التعليم .

وترجم المعلم في ثانوية ليلى بمحافظة الأفلاج بدر آل زعير، خلال مقطع فيديو شارك به في مسابقة "مدرستي" الرقمية، الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في تربية أجيال المستقبل وخلو المدارس من طلابها بسبب جائحة كورونا، وكيف استطاعت وزارة التعليم من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها لتأمين استمرار العملية التعليمية للطلاب دون انقطاع وتسخير إمكاناتها الإلكترونية والرقمية واستحداث منصة مدرستي ذلك البديل التعليمي الرائع الذي حافظ على تقديم الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي الإلكتروني الإثرائي والأنشطة التعليمية المتنوعة.

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور، تفاعل معها المجتمع التعليمي بشكل كبير وقدّم المتسابقون عدداً من المنتجات النوعية المتميزة في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها. وزارة التعليم مدرستي