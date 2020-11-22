أخبار عاجلة

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيا يا أبي".. اعتداءات إلكترونية كاسحة تهدد الأمن السيبراني حول العالم

Print
"هيا يا أبي".. اعتداءات إلكترونية كاسحة تهدد الأمن السيبراني حول العالم "هيا يا أبي".. اعتداءات إلكترونية كاسحة تهدد الأمن السيبراني حول العالم
نجحت في خداع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في إصلاح الأعطاب

حذّر خبراء في الأمن السيبراني، مما وصوفوه بهجوم "كاسح" يهدد سلامة خدمات الإنترنت، بما فيها المشفرة التي يُفترض أنها مؤمنة وغير قابلة للاختراق، حسب المجلة المتخصصة متعددة اللغات "إنغادجيت".

وأوضح الخبراء أن هذه الحملة الإجرامية في العالم الافتراضي تملك القدرة على اختراق المواقع وتعطيلها وإغلاق الحسابات ونقل الملكية والسيطرة على التعاملات الافتراضية المشفرة حيثما كانت عبر العالم؛ وبالتالي فهي تشكل تهديدًا جديًّا على البيانات الخاصة، تَضررت منه العديد من الشركات عالميًّا.

وإذا كان غير معروف بعدُ عدد ضحايا هذه الهجمات بدقة بحسب "سبوتنيك"؛ فإن أبرز المؤسسات المتضررة أصبحت معروفة اليوم. وهي "ليكويد دوت كوم"، و"نايس هاش"، و"بيبوكس"، و"سليلوز"، و"واير إكس". في المقابل تعرّض العام الماضي أكثرُ من 28 ألف حساب مستضاف لأضرار جراء هذه الهجمات.

والأدهى في هذه الاعتداءات السيبرانية "الكاسحة" -حسب تعبير الخبراء- والتي يطلق عليها اسم "غو دادي" (هيا يا أبي)؛ هو أنها نجحت في خداع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في إصلاح أعطاب الإنترنت وتأمينها على غرار شركة "غو دادي" الأمريكية، الأكبر من نوعها في العالم، التي تأسست سنة 1997، والتي يفترض أنها الملجأ الحامي من الاختراقات والدرع الواقي من الهجمات الإلكترونية.الأمن السيبراني الإنترنت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات

تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات

إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر

إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر

بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا

بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية