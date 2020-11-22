356 طالبة من جامعة الملك خالد يثرون مشروع "ويكي-دوّن" بـ 400 مقال مترجم

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الدارة: ضمن برنامج التعاون مع مؤسسات المجتمع لتعزيز المحتوى العربي الرقمي

كشفت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، عن رقم جديد حققه مشروع #ويكي_دوّن بـ #دارة_الملك_عبدالعزيز مع جهة تعليمية جديدة، وهي جامعة الملك خالد، وذلك ضمن برنامجه التعاوني المستمر مع مؤسسات المجتمع وأفراده لتعزيز المحتوى العربي الرقمي العالمي.

جاء ذلك تعليقاً من "الدارة" على ما نشرته "ويكيبيديا العربي" التي قالت: أثرى مشروع ويكي دون في دارة الملك عبدالعزيز المحتوى العربي على ويكيبيديا العربية بنحو (400) مقال مُترجم عملت عليها 356 طالبة من جامعة الملك خالد.

يُذكر أن مشروع ويكي-دوّن بالمركز السعودي للمحتوى الرقمي بدارة الملك عبدالعزيز يعمل على استزراع مجموعات ويكيبيدية في المؤسسات التعليمية السعودية في الداخل والخارج بهدف تقديم نماذج تحفز الآخرين للإقدام على الكتابة في الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" من أجل زيادة المحتوى العربي في أكبر ساحة توثيقية معلوماتية مجانية على الإنترنت.

وقبل عدة شهور اختتم المشروع الرائد الذي لم يكمل عقده الأول برنامجًا تعاونيًا يصب في ذلك بالتعاون مع جامعة الملك خالد ممثلة في قسم اللغات والترجمة، حيث حرر هذا البرنامج بوساطة 60 طالبة متطوعة أكثر من 100 مقالة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية من المقالات الموثوقة والمحكمة ذات الصبغة المعلوماتية الأصيلة، وقدم مشروع ويكي-دوّن للطالبات تدريبًا خاصًا على اشتراطات الترجمة في الموسوعة العالمية مع أساسيات التعامل مع إمكاناتها وأفكارها.

وتعد دارة الملك عبدالعزيز إحدى المؤسسات الحكومية التي بادرت مبكرًا بالتفاعل مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لدعم المحتوى العربي في ويكيبيديا إيمانًا منها بغنى التاريخ السعودي والعربي والإسلامي بالمآثر الفكرية التي أثرت وتأثرت بالإنتاج المعرفي البشري.

جامعة الملك خالد مشروع ويكي دوّن