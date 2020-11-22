أخبار عاجلة

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

د محمد المهدي استاذ الطب النفسي جامعة الازهر يتحدث عن الاثار النفسية المترتبة علي الاصابة بكورونا

Print
مواضيع متعلقة
اخر النهار | وزير الشباب و الرياضة يلتقي بشباب جامعة مصر للعلوم ضمن فاعليات مبادرة مصر اولالا للتعصب

اخر النهار | وزير الشباب و الرياضة يلتقي بشباب جامعة مصر للعلوم ضمن فاعليات مبادرة مصر اولالا للتعصب

أخر النهار حلقة الأربعاء 25 نوفمبر 2020 و قرارات بسبب الطقس السيء اليوم

أخر النهار حلقة الأربعاء 25 نوفمبر 2020 و قرارات بسبب الطقس السيء اليوم

وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مبادرة مصر أولا لا للتعصب

وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مبادرة مصر أولا لا للتعصب

لقاء الاعلامي مفيد فوزي مع تامر أمين وتحليله لأهم قضايا الشارع1

لقاء الاعلامي مفيد فوزي مع تامر أمين وتحليله لأهم قضايا الشارع1

شبكة عيون الإخبارية