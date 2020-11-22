تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:48 مساءً
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:40 مساءً
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
خالد جلال مخرج مسرحية الوصية,فريق العمل لم يعتبر العرض عمل مسرحي انما اعتبره واجب وطني
مصر
Al Nahar TV
الأحد 22 نوفمبر 2020 10:32 صباحاً
165
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
اخر النهار | وزير الشباب و الرياضة يلتقي بشباب جامعة مصر للعلوم ضمن فاعليات مبادرة مصر اولالا للتعصب
Al Nahar TV
الخميس 26 نوفمبر 2020 10:25 صباحاً
أخر النهار حلقة الأربعاء 25 نوفمبر 2020 و قرارات بسبب الطقس السيء اليوم
Al Nahar TV
الخميس 26 نوفمبر 2020 10:25 صباحاً
وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مبادرة مصر أولا لا للتعصب
Al Nahar TV
الخميس 26 نوفمبر 2020 10:25 صباحاً
لقاء الاعلامي مفيد فوزي مع تامر أمين وتحليله لأهم قضايا الشارع1
Al Nahar TV
الخميس 26 نوفمبر 2020 10:25 صباحاً
السابق
مطبخ هالة - لعشاق الحلويات.. أسهل واسرع طريقة لعمل بسكويت العجوة
التالى
قوات الدفاع الشعبي تنفذ تدريـبا عملياً لمجابهة الأزمات والكوارث في الشرقية وأسوان
Tweets by @3yonNews