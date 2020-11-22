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الارتفاع الأكبر لليوم الثاني.. 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في

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الارتفاع الأكبر لليوم الثاني.. 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا الارتفاع الأكبر لليوم الثاني.. 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في
إجمالي الإصابات في البلاد يقترب من 3 ملايين والوفيات 36179 حالة

الارتفاع الأكبر لليوم الثاني.. 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

لليوم الثاني على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في عتبة الـ 24 ألفاً.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، رصد 401 وفاة و24581 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 467 وفاة و24822 إصابة في اليوم السابق (ما كان أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة).

ووفق "روسيا اليوم" تتوزّع الإصابات الجديدة بين أقاليم روسيا الـ 85 كافة، على رأسها العاصمة موسكو (6575 إصابة) وسان بطرسبورغ (2668 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 23.4 % من المرضى الجدد.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و89329 إصابة مؤكدة، منها 36179 حالة وفاة و457707 حالات نشطة؛ (ما يمثل زيادة بـ6172 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 18008 مرضى للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليوناً و595443 شخصاً.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 72.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه كورونا (590 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 478 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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