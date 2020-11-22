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مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:48 مساءً
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:40 مساءً
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم"
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
آرتي ترصد جوانب من معاناة اللاجئين الإثيوبيين خلال فرارهم من الحرب في تيغراي إلى السودان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 22 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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