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كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 58.1 مليون حالة

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كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 58.1 مليون حالة كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 58.1 مليون حالة
تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 58.1 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 58.1 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليوناً و143 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 37.2 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات مليوناً و380 ألف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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