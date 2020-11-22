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الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تلامس الـ 12 مليوناً

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الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تلامس الـ 12 مليوناً الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تلامس الـ 12 مليوناً
حذّر مسؤولون من تفوّق الإصابات على قدرة النظام الصحي

الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تلامس الـ 12 مليوناً

يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة من 12 مليون حالة، السبت، قبل أيام من عطلة عيد الشكر التي حذّر خبراء صحيون من أنها قد تفاقم انتشار المرض.

وأظهرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن وتيرة الإصابات في البلاد تسارعت مع تسجيل ما يقرب من مليون حالة إصابة في الأيام الستة التي مضت.

وكان الارتفاع من عشرة ملايين إصابة إلى 11 مليون إصابة قد استغرق ثمانية أيام، بينما استغرق الارتفاع من تسعة ملايين إصابة إلى عشرة ملايين إصابة عشرة أيام.

وحذّر مسؤولون صحيون من أن موجة الإصابات يمكن أن تفوق قدرة نظام الرعاية الصحية إذا لم يلتزم الناس بالإرشادات التوجيهية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة ما يتصل منها بالامتناع عن السفر وتجمع الأسر للاحتفال التقليدي بعيد الشكر يوم الخميس.

وأصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "توصية مشدّدة" للأمريكيين هذا الأسبوع، بالامتناع عن السفر خلال عطلة عيد الشكر.الولايات المتحدة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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