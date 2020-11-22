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إطلاق قمر مراقبة الأرض الاصطناعي "سينتينل 6" إلى الفضاء

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إطلاق قمر مراقبة الأرض الاصطناعي "سينتينل 6" إلى الفضاء إطلاق قمر مراقبة الأرض الاصطناعي "سينتينل 6" إلى الفضاء
من على متن قاذفة بقاعدة فاندنبرج الجوية في ولاية كاليفورنيا

إطلاق قمر مراقبة الأرض الاصطناعي

تم اليوم إطلاق القمر الاصطناعي "سينتينل 6 مايكل فرايليتش" من على متن قاذفة بقاعدة فاندنبرج الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بنجاح إلى الفضاء.

ومن المفترض أن يراقب القمر الاصطناعي محيطات الأرض ويرسم خرائط لها، ويرصد التغيرات في مستويات سطح البحر بدقة كنتيجة خطيرة لتغير المناخ.

وتجري المهمة بالتعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية والمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وسيجري التحكم في القمر الاصطناعي من مركز في المنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية في مدينة دارمشتات الألمانية، في إطار برنامج كوبرنيكوس لرصد الأرض.القمر الاصطناعي سينتينل 6 مايكل فرايليتش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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