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"الأرصاد": سماء غائمة على وسط المملكة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية

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"الأرصاد": سماء غائمة على وسط المملكة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية "الأرصاد": سماء غائمة على وسط المملكة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية
تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية ولا يُستبعد أن يتكوَّن الضباب

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على وسط المملكة، في حين يتوقع أن تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة ولا يُستبعد أن يتكوَّن الضباب على تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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