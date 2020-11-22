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رفع أدنى الأجور.. ومراجعة "القيمة المضافة".. و"النيابة" تحذِّر من إنشاء مواقع إرهابية

بمتابعة حثيثة واحترافية في نقل الأحداث، وضعت صحيفة سبق الإلكترونية قراءها ومتابعيها في أجواء عددٍ من الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي منها، انطلاق أعمال الدورة الـ 15 لقمة قادة مجموعة العشرين، التي تحتضنها المملكة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي دعا إلى إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، لافتًا إلى أن جائحة كورونا عصفت بالإنسان والاقتصاد وشكلت أزمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة، وإصدار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج نطاقات من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال، وتصريح وزير التجارة بأن قرار ضريبة القيمة المضافة سيراجع كأي قرار آخر، ولكن بعد انتهاء جائحة كورونا.

ومن الأحداث المهمة التي نقلتها "سبق" أيضًا، تجديد الشعب السعودي البيعة للملك سلمان في الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، وإعلان وزير الإسكان تجاوز برنامج سكني مستهدفاته لعام 2020 خلال 10 أشهر، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية 319,429 أُسرة، ومطالبة مجلس الشورى وزارة العدل بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج، يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية، وتحذير النيابة العامة من إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والتيارات المصنفة من قِبل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية، وإعلان وزارة العدل التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي بجانب البنك الأهلي التجاري.

الخيارات السكنية

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإعلان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الجاري 2020 خلال 10 أشهر، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية 319,429 أُسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة خلال شهر أكتوبر الماضي 33,667 أسرة، بينها 11,357 أسرة سكنت منازلها، وفي اليوم نفسه، أطلقت الشركة الوطنية للإسكان، مشروع "الرابية" السكني ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية، الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض – كأحد المشروعات تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ويوفر المشروع 670 وحدة سكنية من نوع فيلا، بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كل احتياجات الأسر.

https://sabq.org/d5wPn2

https://sabq.org/WMHhNx

وافتتح مجلس الشورى، الاثنين، الجلسة العادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، وأعاد المجلس تشكيل لجانه المتخصصة وعددها 14 لجنة، حيث يشترك كل عضو في المجلس في لجنة متخصصة واحدة بحسب اختصاصه وخبرته، وتكون مدة اللجان المتخصصة سنة واحدة ولا يجوز إعادة ترشيح رئيس اللجنة ونائبه إلا لمرة واحدة فقط، ويجري اختيار رئيس اللجنة ونائبه من خلال الاقتراع السري، وتدرس اللجان المتخصصة ما يحال إليها من موضوعات وترفع تقريرها الذي يتضمن توصياتها للمناقشة، فيما وافق المجلس في الجلسة ذاتها على مشروع نظام البنك المركزي السعودي.

https://sabq.org/xvd9JL

https://sabq.org/sfpGvg

البيعة السادسة

وأعرب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، وما تحقق للمملكة في عهده الزاهر من تطور ونماء ، واستمرار لمسيرة الإصلاحات والعطاء في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو مستقبل مشرق، وذلك في إطار تجديد الشعب السعودي البيعة للملك سلمان، فيما طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية للسنة الأولى من الدورة الثامنة، وزارة العدل بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج، يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.

https://sabq.org/zxkpFv

https://sabq.org/P87cXg

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الأربعاء، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج نطاقات من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال، ويشترط القرار لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4,000 ريال، كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في "نطاقات"، وفي اليوم نفسه، حذّرت النيابة العامة من إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية؛ مبيّنة أن العقوبات تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال.

https://sabq.org/DRwyks

https://sabq.org/NjTKG4

الإفراغ العقاري

وأعلنت وزارة العدل، الخميس، التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيّنت الوزارة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية عبر بوابة "ناجز" وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل أو المصارف لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، بينما ذكر وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن قرار ضريبة القيمة المضافة سيراجع كأي قرار آخر، ولكن بعد نهاية الأزمة، لافتًا إلى أنه قرار مؤلم ولم يتخذ بسهولة.

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https://sabq.org/8Pctg5

وقبل ساعات من استضافتها لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي غدًا برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا، جددت المملكة، الجمعة، الترحيب باستضافة أعمال القمة التي تعد أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، فيما أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًا اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين، كما بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن.

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واتجهت أنظار العالم، السبت، إلى السعودية لمتابعة انطلاق أعمال الدورة الـ 15لقمة قادة مجموعة العشرين، التي تعقد حاليًا في الرياض افتراضيًا، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتبحث القمة المصيرية القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره، وتعد القمة تاريخية كونها تعقد للمرة الأولى برئاسة دولة عربية، وفي كلمته أمام القمة دعا خادم الحرمين قادة المجموعة إلى إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، في خضم جائحة كورونا المستجد، التي شكلت صدمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة، كما سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية، لافتًا إلى أن قادة المجموعة سيبذلون قصارى جهدهم لتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي.

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