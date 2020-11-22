أخبار عاجلة

مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم -
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء -
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم" -
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش -
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري -
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ"شرائع مكة"

Print
إسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيَىْ النور والملك فيصل

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرائع بمكة المكرمة، ووُصفت حالتان منهم بأنهما خطيرتان.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع أمام مدينة التدريب، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح عبدالعزيز بادومان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود 6 إصابات كالآتي: (إصابتان خطيرتان)، و4 إصابات متوسطة الخطورة.

وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت 5 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، فيما نُقلت إصابة إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.

حادث تصادم الهلال الأحمر مكة المكرمة حي الشرائع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

شبكة عيون الإخبارية