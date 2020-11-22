إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ"شرائع مكة"

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إسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيَىْ النور والملك فيصل

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرائع بمكة المكرمة، ووُصفت حالتان منهم بأنهما خطيرتان.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع أمام مدينة التدريب، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح عبدالعزيز بادومان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود 6 إصابات كالآتي: (إصابتان خطيرتان)، و4 إصابات متوسطة الخطورة.

وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت 5 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، فيما نُقلت إصابة إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.

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