الأسبوع في 12 صورة: سيارات غارقة وقرى مدمرة.. و"مقعد وثير" وسط الفيضان

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ضربت الأعاصير والعواصف هندوراس والفلبين وأستراليا، فيما تلبدت سماء مدريد بالضباب، بينما انطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية.. وغيره من الأحداث شهدها الأسبوع وعكستها صوره المثيرة.

نترككم مع الصور:

1- لحظة إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 التابع لناسا من مركز كينيدي في فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية.

2- رجل يسير أمام المياه المتدفقة من سد كابان كوتش في وادي إيلان، ويلز.

3- رجل يتسلق شجرة للحصول على تغطية أفضل لشبكة الجوال في قريته النائية في سيبريا.

4- أنثى الكوالا تحتضن رضيعها في حديقة الحيوان في زيوريخ، سويسرا.

5- سيارات غارقة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببتها العاصفة إيوتا في لا ليما، هندوراس.

6- فيضانات وانهيارات أرضية في هندوراس من جراء عاصفة إيوتا.. بينما أحدهم يجلس على مقعده الوثير يدردش مع صاحبه!

7- إعصار فامكو يأتي تمامًا على قرية فلبينية بعد أن تسبب في مقتل العشرات من الأشخاص.

8- الضباب يخيم على العاصمة الإسبانية مدريد.

9- الهلال يطل من خلف تمثال الحرية في نيويورك، أمريكا.

10- عاصفة رعدية تتجمع قبالة شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.

11- صورة جوية لمصعد زجاجي يوفر رؤية بانورامية للمناظر الطبيعية من جرف ضخم في منطقة ولينغيوان، الصين.

12- تساقط الثلوج على جانبي سور الصين العظيم.