شاهد .. "الصحة والأمن" ينفذان جولات رقابية على 9 أندية بالطائف والالتزام سيد الموقف

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للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية وتشمل "التباعد وارتداء الكمامة والتعقيم"

نفذت صحة الطائف ممثلة في صحة البيئة والتوعية الصحية والمشاركة المجتمعية، وشرطة الطائف، جولات ميدانية مكثفة على الأندية الرياضية، لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا للحد من التجمعات والزحام داخل تلك النوادي..

واستهدفت الجولة الصحية والأمنية 350 مستفيدًا ومستفيدة بداخل 9 أندية "نسائية ورجالية" وحث منسوبي "الصحة" جميع المتدربين والمتدربات على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بارتداء الكمامات بالشكل الصحيح في جميع الأوقات وخصوصًا أثناء التدريب، بالإضافة إلى تعقيم الأيدي بين الحين والآخر، وأسفرت الجهود المبذولة عن تكثيف التوعية ولم يتم رصد أي حالة مخالفة منذ انطلاق الجولة وحتى انتهائها.

وكان للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المختصة الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية التي فرضتها وزارة الصحة.

ولاقت الجولة الصحية ترحيبًا واسعًا من الجميع الذين أكدوا التزامهم الدائم بما يصدر من تحذيرات صحية هدفها الحفاظ على سلامتهم، مبدين في الوقت ذاته إعجابهم بما شاهدوه من جولات تمثلت لفرق رجالية على الأندية الخاصة بالرجال وكذلك فرق نسائية على الأندية الخاصة بالنساء للحفاظ على الخصوصية وفق ما نصت عليه الأنظمة.

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