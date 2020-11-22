تعرَّف على المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال.. المرور يكشف التفاصيل وفقًا للمادة الـ57

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عبر مقطع فيديو تنظيمي وتثقيفي

أكدت الإدارة العامة للمرور عبر مقطع فيديو تنظيمي وتثقيفي، بثته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بحسب المادة الـ57 من نظام المرور يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال.

وأشار المرور إلى أن المقاعد المخصصة للأطفال تنقسم إلى 4 أنواع بحسب العمر والوزن والطول.

وبيّن المرور عن النوع الأول أن المقعد الموجَّه للخلف مخصص للأطفال منذ الولادة حتى عمر سنتين، ولوزن 10 كيلو وأقل، وبطول حتى 80 سم.

وأضاف: النوع الثاني هو المقعد الموجَّه للأمام، وهو يبدأ من عمر سنتين إلى أربع، والوزن 20 كيلو وأقل، أو إذا تجاوز الطول والوزن المخصص للمقعد الموجه للخلف. أما النوع الثالث فهو المقعد المساند، وهو مخصص للأطفال من عمر 4 - 8 سنوات، والوزن 35 كيلو أو أقل، والطول حتى 137 سم، أو إذا تجاوز الطول والوزن للمقعد الموجَّه للأمام. وأخيرًا النوع الرابع عند تجاوز الطفل سن الثامنة حتى الـ12 سنة فيستخدم حزام الأمان، ويجب التأكد من أنه يجلس بطريقة سليمة.

لتعزيز سلامة طفلك داخل المركبة؛ يجب اختيار مقاعد الأطفال المناسبة لعمره ووزنه، ووضعه بالطريقة السليمة.



تعرف على أنواع مقاعد الأطفال#الكرسي_أولا#المرور_السعودي pic.twitter.com/vKhAr7exjW — المرور السعودي (@eMoroor) November 21, 2020

المرور السعودي