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تسجِّل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة تسجِّل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة
ارتفاع حالات الشفاء إلى 101783 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجِّل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس خروج 98 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت هو 112676 حالة، من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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