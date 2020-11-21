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56 وفاة و 3826 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

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56 وفاة و 3826 اصابة جديدة بكورونا في الأردن 56 وفاة و 3826 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

المدينة نيوز :- سجل اليوم 3826 اصابة جديدة بفيروس كورونا توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

- (1543) في محافظة العاصمة عمّان.

- (361) في محافظة الكرك.

- (328) في محافظة البلقاء.

- (297) في محافظة عجلون.

- (295) في محافظة إربد.

- (213) في محافظة المفرق.

- (213) في محافظة معان.

- (189) في محافظة العقبة.

- (139) في محافظة الزرقاء.

- (129) في محافظة الطفيلة.

- (101) في محافظة مأدبا.

- (18) في محافظة جرش.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (178,161) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (67,636) حالة.

وسُجّلت (56) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,172) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (210) حالات، فيما غادرت (130) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,133) حالة، منهم (427) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,519) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (108,353) حالة.

وتمّ إجراء (18,518) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,334,276) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (20,66%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

 

جي بي سي نيوز

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