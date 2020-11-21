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هل يكتب "الهلال" نهاية مسيرة "فيتوريا" مع النصر أم يعلن تجديد الثقة به؟

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هل يكتب "الهلال" نهاية مسيرة "فيتوريا" مع النصر أم يعلن تجديد الثقة به؟ هل يكتب "الهلال" نهاية مسيرة "فيتوريا" مع النصر أم يعلن تجديد الثقة به؟

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تترقب جماهير الكرة عامة مباراة الديربي القادمة بين الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان مساء الاثنين المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

يملك النصر في جعبته ثلاث نقاط من أربع مباريات في بداية بالغة السوء للفريق، فيما يحتل الهلال المركز الأول برصيد 10 نقاط.

هزيمة النصر ستكون إيذانًا برحيل المدرب روي فيتوريا بنسبة كبيرة للغاية وسط أنباء عن مفاوضات نصراوية للروماني دان بيريسكو مدرب كلوج الروماني.

فوز النصراويين سيكون بمنزلة تجديد الثقة في المدرب الذي قاد الفريق الموسم قبل الماضي للتتويج بلقب الدوري السعودي.

نتيجة المباراة سيكون لها دور كبير في تحديد المنافسة على لقب المسابقة؛ ففوز النصر سيقلل الفارق لأربع نقاط؛ ويضخ من جديد الدماء في عروق الفريق.

خسارة النصر في الديربي ستكون قاصمة للفريق إلى حد كبير، وإيذانًا بابتعاده عن المنافسة؛ إذ سيرتفع الفارق بين الفريقين لعشر نقاط.الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة قمة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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