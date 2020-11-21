مواطنون ومواطنات: السعودية العظمى تقود أهم دول العالم لترسم ملامح المستقبل

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مع انطلاق قمة G20 برئاسة المملكة

انطلقت قمة قادة مجموعة العشرين اليوم، حيث تجمع قادة أكبر الاقتصادات في العالم لمعالجة القضايا العالمية الملحة.

وبهذه المناسبة عبر عدد كبير من المواطنين والمواطنات عن فخرهم بهذه الاستضافة عبر وسم #القمة_في_الرياض.

وكتب أحمد الخطيب: "‏قمة دول العشرين رغم وضع كورونا الذي فرض تحويلها إلى قمة افتراضية، لكن السعودية قامت بنجاح بجعلها واحدة من أهم القمم تأثيرًا في تاريخ المجموعة،

‏في ظل أوضاع اقتصادية استثنائية، كان لا بد أن تكون قمة استثنائية".

وقالت نور:‏ "‏من مثلنا؟ وباء وإغلاق اقتصادي دولي كبير، وقيود صحية احترازية على الاجتماعات السياسية والاقتصادية في كل العالم، ونحن قللنا أضرار الوباء على الاقتصاد ورفعنا الميزان التجاري مقارنة بغيرنا وجمعنا القادة بتكنولوجيا متطورة، #القمة_في_الرياض يا الله تديم نعمك علينا وتضاعفها أضعاف أضعاف".

وقال علي العلي: "‏القمة في الرياض والرياض في القمة، دولة عظيمة لها مكانتها الاقتصادية ولها ثقلها السياسي وتاريخها العريق ولها قيادتها الرائدة، السعودية العظمى تقود أهم دول العالم لترسم ملامح المستقبل برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ورعاهما".

وعبر سعدون العومري، بالقول: "‏تشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، ‏الحمد لله على نعمة السعودية العظمى#القمة_في_الرياض".

وأضاف بندر بن خالد: ‏"‏حدث عالمي بكل ما للكلمة من معنى، مجموعة العشرين في السعودية، ‏ألا يحق لنا أن نفخر ونباهي بدولتنا وحكامنا وشعبنا العظيم العالم؟ ‏والله ما مثلك بهالدنيا بلد".قمة مجموعة العشرين بالرياض