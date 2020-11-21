أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم -
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء -
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم" -
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش -
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري -
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة -
"غلام": جدة تشهد أمطاراً غزيرة وندعو لتوخي الحذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

4940 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة في الاردن

Print
4940 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة في الاردن 4940 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :-  سُجِّلت في المملكة (4940) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1688) في محافظة العاصمة عمّان.
- (894) في محافظة إربد.
- (456) في محافظة الزرقاء.
- (339) في محافظة عجلون.
- (337) في محافظة المفرق.
- (330) في محافظة الكرك.
- (244) في محافظة جرش.
- (202) في محافظة البلقاء.
- (182) في محافظة مأدبا.
- (95) في محافظة الطفيلة.
- (93) في محافظة العقبة.
- (80) في محافظة معان.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (174,335) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (68,385) حالة.
- سُجّلت (63) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,116) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (240) حالة، فيما غادرت (217) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,213) حالة، منهم (447) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3,554) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (103,834) حالة.
- تمّ إجراء (22,814) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,315,758) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (21,65%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية