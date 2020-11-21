ضعف المد الرطوبي.. الأرصاد تعلن تراجع حدة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراجع حدة حالة عدم الاستقرار والسحب الرعدية اليوم السبت.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن ضعف المد الرطوبي البارد القادم من جنوب أوروبا، لتخف حدة حالة عدم الاستقرار والسحب الرعدية على أن تكون سحب متوسطة، وتبقى معها فرص سقوط الأمطار.

وتابعت الهيئة، أن الأمطار تكون متقطعة على السواحل الشمالية خلال اليوم، وتكون غزيرة على مناطق من الإسكندرية.

وأكدت الهيئة أن الرياح تنشط على السواحل الشرقية، ويبقى الطقس لطيف على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.



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