وزارة الصحة الأردنية بدأت بحصر أسماء لتطعيمهم بلقاح كورونا المتوقع وصوله بداية السنة القادمة

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جى بي سي نيوز :- قال أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة وائل الهياجنة، إن الوزارة بدأت بـ "التحضير المسبق ومبكر" لمعرفة من يمكن تطعيمهم بلقاحات كوفيد-19 التي يتوقع استلامها مع بداية السنة الجديدة، في حال تسجيلها وثبوت مأمونيتها وفاعليتها.

وأوضح الهياجنة ردا على ما ورد في وسائل الإعلام حول إيعاز وزير الصحة نذير عبيدات، "بطلب أسماء لتطعيمهم بلقاح كورونا للفئات ذات الخطورة العالية وعلى رأسها الكوادر العاملة في جميع القطاعات الطبية، والمتضمن حصر أسماء الراغبين بالحصول على لقاح كورونا، هو بمثابة تحضير مسبق ومبكر لمعرفة من يمكن تطعيمهم بلقاحات كوفيد-19 التي تتوقع وزارة الصحة استلامها مع بداية السنة الجديدة في حال تسجيلها وثبوت مأمونيتها وفاعليتها" ، وفق المملكة .

وقال إن "اللقاحات تم التفاهم عليها مع مؤسسات عالمية تتطلب التحضير المسبق والتعاقد لضمان الحصول عليها".

وأوضح أن "ما تقصده الوثيقة لقاح وليس مطعوم والمستهدف منه الكوادر الصحية وليس المواطنين". وأشار إلى أن أي ترتيبات متصلة باللقاح وإعطائه للمواطنين "لم يبحث للآن وسيصار في حال بحثه وإقرار آليات إعطائه إشهار الأمر بكل تفاصيله".