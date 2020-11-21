إنفوجرافيك| الداخلية X أسبوع: ضبط 1070 قطعة سلاح و43 عنصر جرامي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام في مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها 339 متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع على مستوى الجمهورية، عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط (43) عنصر بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الغربية – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية – أسيوط – أسوان)، بإجمالي مضبوطات (47) قطعة سلاح ناري (24 بندقية آلية– 12 بندقية خرطوش – 11 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2مسدس صوت – 2 سلاح أبيض)، وكذا (245 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر الشابو– 6 كيلو جرام لمخدر البانجو).

كما ضبط (12) تشكيل عصابي، ضموا 35 متهماً، ارتكبوا (54) حادث سرقة متنوعة، و111 قضية أحداث، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (50) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (89) متهماً وتنفيذ (480750) حكم قضائي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفو جرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع على النحو التالي.