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تُمنح لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً.. "هالاند" يخطف جائزة "الفتى الذهبي"

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تُمنح لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً.. "هالاند" يخطف جائزة "الفتى الذهبي" تُمنح لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً.. "هالاند" يخطف جائزة "الفتى الذهبي"

تُمنح لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً..

قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الرياضية: إن إرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ظفر بجائزة «الفتى الذهبي» ليكون أفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً في 2020.

وتقدم اللاعب النرويجي (20 عاماً) في هذا الاختيار على منافسه رنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني، الذي جاء في المركز الثاني، وحل ثالثاً ألفونسو ديفيز لاعب نادي بايرن ميونخ، ثم جادون سانشو لاعب نادي دورتموند.


وكتبت الصحيفة: "الفتى القادم من الجليد وخلجان النرويج ترك الجميع خلفه، وفاز بجدارة بجائزة الفتى الذهبي 2020".

وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2013، ويشارك في التصويت صحفيون من كل أنحاء أوروبا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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