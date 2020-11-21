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سقط أحدها قرب السفارة الإيرانية.. مقتل 8 أفغان في إطلاق صواريخ على كابول

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سقط أحدها قرب السفارة الإيرانية.. مقتل 8 أفغان في إطلاق صواريخ على كابول سقط أحدها قرب السفارة الإيرانية.. مقتل 8 أفغان في إطلاق صواريخ على كابول
أصابت منازل ودمرت سيارات

سقط أحدها قرب السفارة الإيرانية.. مقتل 8 أفغان في إطلاق صواريخ على كابول

قتل ثمانية مدنيين على الأقل وأصيب 31 آخرون، اليوم (السبت)؛ جراء سقوط عدة صواريخ على مناطق سكنية في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن الإرهابيين ركّبوا 14 صاروخًا في شاحنة صغيرة وفجروها، والتحقيق جار لمعرفة كيفية دخول السيارة إلى المدينة، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها أفادت السفارة الإيرانية بأن أحد الصواريخ سقط بالقرب من السفارة الإيرانية وأصابت عدة شظايا المبنى الرئيسي، لكن لم تقع إصابات بين الموظفين.

وأدت الانفجارات، التي سقط بعضها قريباً من الحي الدبلوماسي، إلى إطلاق صفارات الإنذار من السفارات.

وصوّر بعض السكان إطلاق الصواريخ ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت عدة صور متداولة على فيسبوك سيارات مدمرة ونوافذ محطمة وفتحات في منازل سكنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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