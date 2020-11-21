أخبار عاجلة

"اتصالات مصر" تشارك في معرض "Cairo ICT" بشعار "كن متصلاً أينما كنت" -
"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي" -
"فيصل بن خالد" مهنئاً القيادة بنجاح قمة الرياض: دعم متواصل وعام استثنائي -
مختصون يدعون إلى تطوير برامج الإرشاد الطلابي لتتناسب وظروف الجائحة -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كلوب" يرفض الإفصاح عن عقوبة "صلاح" السرية بعد زفاف شقيقه و"كورونا"

Print
"كلوب" يرفض الإفصاح عن عقوبة "صلاح" السرية بعد زفاف شقيقه و"كورونا" "كلوب" يرفض الإفصاح عن عقوبة "صلاح" السرية بعد زفاف شقيقه و"كورونا"
مدرب ليفربول: اللاعبون منضبطون لكن في بعض الأحيان الأمور لا تجري كما يجب

رفض الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الإفصاح عن حقيقة تعرض نجم الفريق المصري محمد صلاح لأي عقوبة، في ظل مخالفته الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأصرّ كلوب على أن تكون عقوبة صلاح سرية، بعدما تم تصوير اللاعب في حفل زفاف شقيقه لا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي، خلال تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو".

وبحسب اليوم: أوضح كلوب أن أي مشكلة بين النادي واللاعب ستبقى بعيدة عن الإعلام، كما أنه من الصعب ذكر أي عقوبة قد توقع على صلاح.

وحضر صلاح حفل زفاف شقيقه أثناء تواجده في للالتحاق بمنتخب "الفراعنة"، وظهر في بعض اللقطات دون ارتداء القناع الطبي، ثم أصيب بفيروس كورونا.

ودافع الألماني كلوب، أمس في مؤتمر صحفي، عن ذهاب اللاعب البالغ 28 عامًا إلى حفل زفاف شقيقه، وقال إن هناك المزيد من الضغوط الاجتماعية في البلدان الأخرى، وحفل زفاف الأخوة لحظة خاصة، لكن اللاعبين منضبطون بشكل كبير، مؤكدًا أن لاعبي فريقه منضبطون ويعرفون الوضع الذي نعيشه، لكن في بعض الأحيان الأمور لا تجري كما يجب.

وغاب صلاح عن لقاءَي منتخب "الفراعنة" ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اتصالات مصر" تشارك في معرض "Cairo ICT" بشعار "كن متصلاً أينما كنت"

"اتصالات مصر" تشارك في معرض "Cairo ICT" بشعار "كن متصلاً أينما كنت"

اتصالات مصر تشارك في معرض كايرو اى سى تى بشعار "كن متصلاً أينما كنت"

اتصالات مصر تشارك في معرض كايرو اى سى تى بشعار "كن متصلاً أينما كنت"

8 الصبح - " عم حسن " عاشق التليفونات القديمة يحلم بعمل متحف لأشهر الهواتف في تاريخ مصر

8 الصبح - " عم حسن " عاشق التليفونات القديمة يحلم بعمل متحف لأشهر الهواتف في تاريخ مصر

طريقة ماكرة في إخفاء أطنان من الحشيش قادمة من سوريا وأوقفتها مصر

طريقة ماكرة في إخفاء أطنان من الحشيش قادمة من سوريا وأوقفتها مصر

شبكة عيون الإخبارية