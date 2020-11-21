أخبار عاجلة

"اتصالات مصر" تشارك في معرض "Cairo ICT" بشعار "كن متصلاً أينما كنت" -
"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي" -
"فيصل بن خالد" مهنئاً القيادة بنجاح قمة الرياض: دعم متواصل وعام استثنائي -
مختصون يدعون إلى تطوير برامج الإرشاد الطلابي لتتناسب وظروف الجائحة -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متداولة يروج لها "مشاهير".. "شاهد" أفران غاز "فاشلة" تحذر منها "المواصفات"

Print
متداولة يروج لها "مشاهير".. "شاهد" أفران غاز "فاشلة" تحذر منها "المواصفات" متداولة يروج لها "مشاهير".. "شاهد" أفران غاز "فاشلة" تحذر منها "المواصفات"
مقطع يستعرض مخالفات تضم الصاج وعين اللهب والمواسير وعلامة الجودة

متداولة يروج لها

نشرت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، مقطع فيديو يستعرض فيه مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو عبدالرحمن الثنيان، صفات أحد الأفران التي وصفها بالفاشلة؛ نظرًا لأنه ذو صاج عادي ولحامات عادية، مشيرًا إلى أن الحرارة يمكن أن تصل إلى درجة 200.

وقال "الثنيان": "الصاج الذي يوضع عليه الطعام قابل للصدأ، وهذا الفرن لا يطابق أيًّا من المواصفات، كما أن المواسير التي يمرّ عبرها الغاز غير مطابقة، كما أنه قابل لتعبئة الغاز داخله وحدوث التسرب، ومن خلال أي قداحة يتبين هذا التسريب.

وأضاف: "هناك أنواع كثيرة من الأفران غير مطابقة للمواصفات، ولذلك يجب التأكد من وجود علامة الجودة الإلزامية لأفران الغاز؛ حيث يجب وجود الملصق والباركود على الفرن واللي والأسطوانة والمنظم، مع تحميل تطبيق تأكد للمطابقة، وأنه لا يحدث أي خلط مع منتج آخر من خلال البيانات الموجودة الخاصة بهذا الطراز تحديدًا".

يُذكر أن هذه الأفران المخالفة وغير المطابقة للمواصفات تصنع بطرق بدائية تفتقد للمواصفات ولمعايير السلامة ويروج لها عبر بعض مشاهير مواقع التواصل بادعاءات وهمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة

عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة

فيديو رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح

فيديو رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

شبكة عيون الإخبارية