صدمة للخريجات.. ماذا بعد حذف "صفوف أولية" من "رخصة المعلمين"؟!

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مطالبات بالتوضيح وإعادته ضمن القائمة وعدم تجاهله.. و"التقويم" لا ترد

تسبّب حذف تخصّص "صفوف أولية" من المعايير التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم، أمس الجمعة، ضمن الرخصة المهنية للمعلمين، في صدمة لمئات الخريجات من حملة شهادة هذا التخصص الذي يهتم ويؤسّس لإحدى أهم المراحل التعليمية بدءاً من الأول ابتدائي بطرق مبتكرة وأساليب تعليم متطورة توافق المرحلة.

وكانت المعايير الخاصة بتخصّص "صفوف أولية" مدرجة ضمن موقع هيئة تقويم التعليم بجانب التخصّصات الأخرى حتى يوم أمس قبل أن يتم حذفها بعد اعتماد الرخصة المهنية بشكلها الجديد بدل "كفايات المعلمين"، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين أوساط الخريجات.

وبيّن عدد منهن أنهن صُدمن أمس، بعد حذف التخصّص من المعايير المعلن عنها؛ حيث تساءلن عن السبب وكيف سيتم دخولهن الاختبار القادم في الرخصة المهنية دون معايير، وطالبن هيئة تقويم التعليم بالتوضيح وإعادته ضمن القائمة وعدم تجاهله.

وقال عدد من "الخريجات"، إن "قياس" كان قد اعتمد -قبل سنوات- اختباراً خاصاً بهن بمسمى "صفوف أولية"، وتم تصنيف تخصصهن من قبل وزارة الخدمة المدنية غير أنه -وبحسب قولهن- نسف إعلان هيئة تقويم التعليم، أمس، بجهود الخريجات وأيضاً جهود جهات حكومية ساندتهن في الحصول على حقوقهن، ومنها وزارة الخدمة المدنية والجامعات التي درّست التخصّص و"قياس"، وذلك بالتصنيف وتخصيص اختبار خاص بهن وايجاد معايير؛ نظراً لأهمية هذا التخصص في تعليم النشء في مراحل مبكرة، خاصة أنه يدمج بين أكثر من تخصص.

بدورها، بعثت "سبق"، أمس، باستفسار الى هيئة تقويم التعليم بعد تلقيها شكوى من خريجات "تخصّص صفوف أولية" حول حذف التخصص من المعايير؛ إلا أنها لم تتلقَ أيّ رد.

وكانت هيئة تقويم التعليم، قد نشرت على موقعها الإلكتروني، المعايير والمسارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية وعددها (37) تخصصاً، إضافة إلى المعايير التربوية العامة.

وأوضحت الهيئة، أن المعايير والمسارات المهنية تشمل إضافة إلى الاختبار التربوي العام عدداً من التخصصات، وهي: تخصصات لكل المراحل في: التربية الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات العلوم الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، التاريخ، الجغرافيا، صعوبات التعلم التربية الفكرية، العوق السمعي، العوق البصري، التوحد، مهارات البحث ومصادر المعلومات، التدريبات السلوكية التربية الفنية، التربية الصحية والبدنية، رياض الأطفال، التربية الأسرية، الإرشاد الطلابي الإشراف التربوي، القيادة المدرسية، الموهوبين، العلوم الإدارية، علم الأرض، علم النفس، علم الاجتماع، تدريبات النطق، الاجتماعيات، ومنها ما هو مخصص لمعلمي المرحلة الابتدائية فقط في تخصصات الرياضيات، التربية الإسلامية، اللغة العربية، العلوم، اللغة الإنجليزية.