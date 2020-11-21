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قبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ"" بشأن "المواليد" والجنسية الأمريكية

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قبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ"ترامب" بشأن "المواليد" والجنسية الأمريكية قبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ"" بشأن "المواليد" والجنسية الأمريكية
مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر وسط توقعات بطعن المحكمة العليا عليه

قبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، إحياء المناقشات حول اتخاذ إجراء تنفيذي يستهدف منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في الأراضي الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

وذكرت المصادر أن هناك نقاشًا داخليًّا في البيت الأبيض حول رغبة إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذي قبل مغادرتها يمنع منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في أمريكا، مشيرة إلى أن هناك مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر، لكن في ذات الوقت تتوقع الإدارة أنه سيتم الطعن في الأمر من المحكمة العليا.

وفي عام 2018 أثير النقاش حول ذات الأمر وانقسم المشرعون؛ حيث يرى بعضهم أن المواطنة بالولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، في حين طالب البعض بأن تمنح الجنسية فقط للمواليد الذين تقيم أسرهم بشكل نظامي، وتمنع عن أطفال المهاجرين غير الشرعيين في محاولات للحد من الهجرة غير الشرعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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