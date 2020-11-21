"يوم الحضَّانة بـ20 جنيه".. ننشر الرسوم الجديدة للحصول على خدمات التأمين الصحي (مستند)

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة تعديل رسوم الحصول على خدماتها، بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب القرار الذي حمل رقم "857 لسنة 2020"، وحصل عليه مصراوي، قسّم القرار الرسوم الجديدة إلى عدة فئات، على رأسها رسوم الخدمات بالعيادات، حيث يحصل الرسم عند طلب المنتفع توقيع الكشف الطبي وفقًا للتالي:

- القوى العاملية (موظفين ومعاشات وأرامل) وفقا للقانون 79 لسنة 75، يتم تحصيل جنيه واحد بطابع.

- طلاب المدارس وفقا للقانون 99 لسنة 1992، يتم تحصيل جنيه واحد بطابع.

- المرأة المعيلة وفقا للقانون 23 لسنة 2020، يتم تحصيل جنيه واحد بطابع.

- الأطفال دون السن المدرسية وفقا للقانون 86 لسنة 2012، يتم تحصيل رسوم تتراوح بين جنيه عند مناظرته أمام طبيب ممارس، و3 جنيهات للاختصاصي، و5 جنيهات للاستشاري.

وبالنسبة لرسوم الأبحاث الطبية، يتم تحصيل رسم خدمة بنسبة 10% من إجمالي قيمة التحاليل الطبية أو الأشعة لطلاب المدارس والمواليد (للحالات داخل وخارج الهيئة)، وبحد أقصى 20 جنيها طبقا لقائمة أسعار الخدمات بالهيئة.

أما فيما يخص رسوم الإقامة بالمستشفيات، يتم تحصيل مبلغ 5 جنيهات عن كل يوم إقامة لطلاب المدارس والمواليد بمستشفيات الهيئة بحد أقصى 10 أيام، كما يتم تحصيل مبلغ جنيه واحد عن كل يوم إقامة لقانون 79 (موظفين ومعاشات وأرامل) بحد أقصى 10 أيام على أن يتم التحصيل وفقا لنوع العملية: العمليات الصغرى تأمين 3 أيام، العمليات المتوسطة تأمين 5 أيام، العمليات الأخرى تأمين 10 أيام.

وفيما يخص الحضانات، يتم تحصيل مبلغ 20 جنيها عن كل يوم إقامة مقابل استخدام الحضانة للمولود داخل وحدات الهيئة وعند تحرير خطاب التحويل للجهات المتعاقدة على أن يكون محدد المدة بخطاب التحويل، وفي حالة خروج المولود من الحضانة والإقامة بالمستشفى يتم تحصيل 5 جنيهات عن كل يوم إقامة.