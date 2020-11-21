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زلزال بقوة 5,6 درجات يضرب شمالي تشيلي

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زلزال بقوة 5,6 درجات يضرب شمالي تشيلي زلزال بقوة 5,6 درجات يضرب شمالي تشيلي
لم تصدر بيانات فورية عن خسائر بشرية أو مادية

زلزال بقوة 5,6 درجات يضرب شمالي تشيلي

ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجات على مقياس ريختر، الساحل الشمالي لتشيلي على المحيط الهادي مساء الجمعة، حسبما أفادت الخدمة الجيولوجية الأمريكية والسلطات التشيلية.

وسجل مركز الزلازل في تشيلي والخدمة الجيولوجية الأمريكية الزلزال الساعة 2311 من مساء الجمعة على بعد 44 كيلومترًا جنوب غربي أوفال، في منطقة كوكيمبو الشمالية.

ويقع ساحل تشيلي على حلقة النار في المحيط الهادي، التي تشهد معدلًا مرتفعًا من النشاط الزلزالي. ولم تصدر بيانات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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