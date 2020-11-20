محافظة جنوب سيناء تعلن رسوم عبور طريق "النفق- شرم الشيخ"

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، رسوم عبور طريق "النفق- شرم الشيخ"، والتي أقرتها إدارة التشغيل بالشركة الوطنية لإدارة الطرق، والذي يجري تشغيله فعليًا وتجريبيًا غدًا السبت.

وقال المحافظ إن الاشتراك الشهري للسيارات الملاكي 80 جنيهًا، و 50 جنيهًا للسيارات ربع النقل.

وأشار إلى أنه سيجرى تحصيل الرسوم من خلال نقطتي مرور بوابة عيون موسى، وبوابة شرم الشيخ، وجرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتشغيل الطريق.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى تأمين الطريق وتزويده بنقط ارتكازات أمنية على طول الطريق، إضافة إلى تمركز سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند كل بوابة من بوابات الطريق، وتوفير المياه لكافة الأفراد المتواجدين بتلك الارتكازات، وتوصيل التيار الكهربائي بها، وتذليل كافة المعوقات مع الجهات الأمنية للتسهيل على المواطنين، وتكليف شركة الاتصالات بتغطية الطريق بخدمة المحمول.

