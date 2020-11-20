أخبار عاجلة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج

Print
أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج
دعا لتكثيف الجهود بما يضمن سلامة الجميع

أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج

تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، ما شهدته محافظتي الوجه وأملج، مساء اليوم، من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة، وسالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن أمير تبوك على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع لتكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، وتمنى للأهالي أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان أمطار حالة الطقس الأرصاد تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي

"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

شبكة عيون الإخبارية