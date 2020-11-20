قبل القمة المرتقبة أمام النصر.. الهلال يعلن مواصلة الرباعي برامجهم العلاجية

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سالم يغيب وسلمان الفرج جاهز

أعلن نادي الهلال مواصلة رباعي الفريق الكروي الأول (عبد الله المعيوف، سالم الدوسري، ياسر الشهراني ونواف الغامدي) برامجهم العلاجية والتأهيلية؛ ما يزيد الشكوك حول مشاركتهم في مباراة الديربي المنتظرة أمام النصر.

وقد تبادل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه سالم الدوسري أثناء توجيهه طلبًا للجماهير، يتعلق بإصابته الحالية.

وقال نجم الهلال في رسالته للجماهير: "لا تنسوني من دعائكم"؛ إذ بات اللاعب مهددًا بالغياب عن مواجهة النصر المقبلة للإصابة.

وكان الدوسري قد تعرض للإصابة أثناء وجوده في معسكر المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي، الذي خاض خلاله الأخضر مباراتين وديتين أمام جامايكا.

وشهدت التدريبات اليوم مشاركة قائد الفريق سلمان الفرج بالتدريبات؛ ما يعني أنه بات جاهزًا للعب، فيما غاب اللاعب ناصر الدوسري عن المران؛ وذلك لوفاة خاله.

ميدانيًّا، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية استعدادًا لاستئناف المنافسات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2020.

وركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية. واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، وجُمل فنية.

ويؤدي حامل اللقب مساء الغد مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة نظيره "النصر" الاثنين المقبل.

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