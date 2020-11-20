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باسيل: واشنطن عاقبتني لرفضي فك علاقتي مع "حزب الله"

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باسيل: واشنطن عاقبتني لرفضي فك علاقتي مع "حزب الله" باسيل: واشنطن عاقبتني لرفضي فك علاقتي مع "حزب الله"

جي بي سي نيوز :- قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، الأحد، إن الولايات المتحدة طلبت منه فك علاقته بجماعة "حزب الله" اللبناني، قبل فرض العقوبات عليه.

وأضاف باسيل، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، "تبلغت من رئيس الجمهورية ميشال عون أن مسؤولا أمريكيا كبيرا اتصل فيه وطلب منه فك علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله فورا".

وأردف: "في اليوم التالي تبلغت مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فورا وإلا ستفرض علي عقوبات أمريكية بعد 4 أيام (..) المطالب هي فك العلاقة مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى"، دون تفاصيل.

والجمعة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق باسيل، على خلفية "تورطه في الفساد والعلاقات مع حزب الله"، وفق بين الوزارة.

كما اعتبر السياسي اللبناني، أن طلب قطع العلاقة مع حزب الله "يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ التيار وهو رفضه أخذ تعليمات من أي دولة خارجية".

وأردف: "زاروني (الأمريكيين) بلقاءات طويلة وقدموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من النجومية بلبنان وبأمريكا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار، وما مشي الحال (لم ينجحوا)".

وأفاد بأن العقوبات صدرت الجمعة، "أي في عز إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية"، لافتا إلى أنها تتعلق "بالفساد وحقوق الإنسان وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم أنهم لم يتواصلوا معي إلا عن حزب الله".

وتابع: "الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الحالية (إدارة ) بحقي، وسارعت للإعلان عنها يوم تأكدت من خسارتها للانتخابات، يجب التحقيق فيها وبأسبابها، ومعرفة من دفع ثمنها".

وأكد أنه سيعمل على "تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي" .

والسبت، طلب الرئيس عون، من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، إجراء "الاتصالات اللازمة" لمعرفة الأدلة التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات على صهره، باسيل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت واشنطن أيضا عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بتهمة دعم "حزب الله" و"الضلوع في فساد".

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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