الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الشباب.. وجرعات مكثفة للعويس

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضاعف الجهاز الفني الجرعات التدريبية لحارس مرمى الفريق محمد العويس بعد غيابه عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

كما ركز المدير الفني للفريق فلادان خلال الحصة التدريبية على رفع معدلات اللياقة وسط اللاعبين، وفرض عدد من الجمل التكتيكية شارحاً النهج الذي سيتبعه خلال مواجهة الشباب، الاثنين المقبل.

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