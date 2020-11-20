محافظ المندق يستقبل مدير مركز الهلال الأحمر ومنسوبيه

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شدد على الارتقاء بالخدمات الإسعافية التي يقدمها

استقبل محافظ المندق محمد بن سعد الفائز، في مكتبه مدير مركز الهلال الأحمر بالمحافظة عبدالخالق أحمد الزهراني ومنسوبي الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر عماد الزهراني، أن هلال المندق استعرض جهود الهيئة والإحصائيات الشهرية خلال 2020، واطلع المحافظ على برنامج المسعف الإلكتروني الذي أسهم بتقليل زمن الاستجابة، كما اطلع على التجهيزات بالمركبة الإسعافية.



من جانبه رحب "الفائز" بزيارتهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد وأشاد بجهود الهلال الأحمر بالمحافظة.

وعبر "الزهراني" عن شكره واعتزازه بمحافظ المندق، وتوجيهاته التي تصب في المصلحة العامة والارتقاء بالخدمات الإسعافية التي يقدمها الهلال الأحمر في المحافظة.