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أمانة الجوف تشارك في فعاليات اليوم العالمي للطفل

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اللون الأزرق يكسو مبانيها والميادين والشوارع

أمانة الجوف تشارك في فعاليات اليوم العالمي للطفل

شاركت أمانة الجوف في فعاليات اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام، واكتست المباني الخاصة بالأمانة وعدد من الميادين والشوارع باللون الأزرق بهذه المناسبة.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، إن تفعيل اليوم العالمي للطفل يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية، وحرصاً على رفع مستوى الوعي بحقوق الطفل والاهتمام بتوفير بيئة مثالية لهم، ويتضمن عدداً من الفعاليات التوعوية والتثقيفية وتقديم هدايا رمزية للأطفال لإدخال البهجة على نفوسهم.


يذكر أن اليوم العالمي للطفل يهدف إلى توفير بيئة يكون فيها جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس وآمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم وأحلامهم، وتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم إلى جانب زيادة الوعي بحقوق الطفل وتحسين رفاهية الأطفال.

أمانة الجوف تشارك في فعاليات اليوم العالمي للطفل

أمانة الجوف تشارك في فعاليات اليوم العالمي للطفل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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