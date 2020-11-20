ضجة عارمة.. فضح بيانات 100 ألف حساب لـ"مشاهير إنستجرام"

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ضمت الملفات والصور ومقاطع الفيديو و"فيسبوك" تقرر رفع دعوى

أحدث أحد المواقع ضجة عارمة في الأوساط التكنولوجية، بعدما تمكن من كشف بيانات 100 ألف حساب على موقع "إنستجرام".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن شركة "فيسبوك" قررت مقاضاة مالك موقع "شاهين تورك"، بعدما قرر فضح بيانات 100 ألف حساب من على "إنستجرام".

ويدير إنسار شاهين تورك موقعًا باسم "شاهين تورك" مستنسخ من إنستجرام تقريبًا، ولجذب المستخدمين روّج الموقع عدم أمان منصة إنستجرام بفضح بيانات 100 ألف مستخدم، والأخطر أن معظم الشخصيات التي فضح "شاهين تورك" بياناتها كانت من الشخصيات العامة والمعروفة.



وقالت فيسبوك في دعواها: "استخدم موقع "شاهين تورك" برامج التشغيل الآلية لسرقة بيانات الشخصيات العامة على إنستجرام، من أجل إنشاء موقعه".

وتابعت الشركة الأمريكية: "سرق شاهين تورك ملفات الشخصيات العامة والصور ومقاطع الفيديو لأكثر من 100 ألف حساب على إنستجرام بدون إذن من فيسبوك؛ في انتهاك صارخ لشروط الخصوصية لدينا".

ولكن ما قام به "شاهين تورك" يظهر أن نظم الأمن السيبرانية في فيسبوك ليست بالقوة التي يمكنها مواجهة مثل تلك المحاولات لسرقة الحسابات والبيانات الشخصية والخاصة بالمستخدمين.