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في ذكرى "مذبحة مشهد".. "بومبيو": كل الخيارات مفتوحة ضد الملالي

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في ذكرى "مذبحة مشهد".. "بومبيو": كل الخيارات مفتوحة ضد الملالي في ذكرى "مذبحة مشهد".. "بومبيو": كل الخيارات مفتوحة ضد الملالي
قال: واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها

في ذكرى

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتصدي لإيران".

ووفق ما نقلته "العربية.نت": أوضح "بومبيو" أمس الخميس، أن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: "تحدثنا عن كيفية حماية الأميركيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام الإيراني الذي ما زال الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وأطلقت الولايات المتحدة موجة من العقوبات الجديدة على كبار مسؤولي النظام تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد مواطنيه في مدينة مشهد، الذين كانوا يحتجّون سلميًّا ضد الفساد، نحن نقف مع الشعب الإيراني ضد انتهاكات طهران".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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