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غزيرة إلى متوسطة.. بالخرائط "مركز التنبؤ بالفيضان "يعلن أماكن سقوط الأمطار

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مصراوي Masrawy

05:02 م الجمعة 20 نوفمبر 2020


كتب - أحمد مسعد :
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 22نوفمبر ٢٠٢٠ إلى:-

اليوم 20 نوفمبر:
سقوط أمطار غزيرة علي السواحل الشمالية وتقل شدتها علي محافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة، وقد تصل شدتها إلى شمال الصعيد واقصي السواحل الجنوبية علي البحر الأحمر.

يوم 21 نوفمبر:
من المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي اجزاء من السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها علي باقي السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

إحتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من الوجه البحرى.

يوم 22 نوفمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الغربية.

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