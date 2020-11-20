أخبار عاجلة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجبير": العمل الجماعي سيمكننا من مواجهة "كورونا"

Print
"الجبير": العمل الجماعي سيمكننا من مواجهة "كورونا" "الجبير": العمل الجماعي سيمكننا من مواجهة "كورونا"
خلال مشاركته في جلسة حوار بعنوان "إعادة ربط العالم"

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، أن العمل الجماعي بين الدول سيمكّنها من مواجهة وباء فيروس "كورونا".

وتحدث "الجبير" خلال جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين، تحت عنوان "إعادة ربط العالم"، في سياق الاستعدادات لقمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تستضيفها ، غدًا السبت، عبر تقنية الفيديو.

وقال "الجبير": إذا تحدثنا عن قرية صغيرة وأحد الأحياء فيها يواجه مشكلة، فإن كل القرية ستعاني، إذا تفشى مرض في مكان ما فينبغي علاجه، ويمكننا أن نحقق كثيرًا معًا.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها مجموعة العشرين لمواجهة وباء كورونا، مثل جمع مبلغ 20 مليار دولار من أجل المحافظة على الاستقرار العالمي، ومساعدة الدول المتعثرة عن سداد القروض.

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": الدرس المستفاد من وباء كورونا هو أن نسرع معًا في إيجاد اللقاح، ونستحدث بروتوكولات وتدابير للتعاطي مع هذا الوباء، وتفادي حدوث وباء آخر في المستقبل.

وتطرق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إلى تحديات أخرى غير "كورونا"، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وكيفية تحضير الناس للمستقبل، إلى جانب إيجاد حلول للزيادة السكانية وتوفير وظائف للأجيال المقبلة.

وقال "الجبير": نحن مرتبطون بشكل أكثر من أي وقت مضى وبوتيرة سريعة، ويجب أن يكون أداؤنا أسرع من الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

مايك بومبيو يصل السعودية

مايك بومبيو يصل السعودية

شبكة عيون الإخبارية