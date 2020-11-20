ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل

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استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة، ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.

