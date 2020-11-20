أخبار عاجلة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل

Print
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل
استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة، ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي

"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

شبكة عيون الإخبارية