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"إغاثي الملك سلمان" يواصل الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في عدن

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في عدن "إغاثي الملك سلمان" يواصل الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في عدن
المشروع يهدف إلى القضاء على بؤر وجود وتوالد البعوض الناقل للأمراض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملات الرش الضبابي في مديريات محافظة عدن ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك.

وبدأت حملة الرش الضبابي بمديرية "دار سعد"، أمس، لتشمل 64 مربعًا سكنيًّا لمدة خمسة أيام، وتستهدف الأحياء الشعبية وتجمعات النازحين القاطنين في المديرية.

ويهدف المشروع إلى القضاء على بؤر وجود وتوالد البعوض الناقل لأمراض الحمى، إلى جانب حملات تثقيفية طيلة خمسة أشهر هي مدة المشروع.

وأكد مدير مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الدكتور زكريا بازرعة، أهمية تنفيذ هذه الحملات واستهداف بؤر البعوض الناقل لحمى الضنك في المديرية.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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