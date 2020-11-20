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شرطة الرياض تطيح بـ 4 أشخاص تورطوا بجرائم سرقة المصوغات الذهبية

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شرطة الرياض تطيح بـ 4 أشخاص تورطوا بجرائم سرقة المصوغات الذهبية شرطة الرياض تطيح بـ 4 أشخاص تورطوا بجرائم سرقة المصوغات الذهبية
من المخالفين لنظام أمن الحدود.. وسيحالون إلى فرع النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ 4 أشخاص تورطوا بجرائم سرقة المصوغات الذهبية

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية (رجلين وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، ثبت تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب، في عدد من مناطق المملكة.

وقال "الكريديس": ضبط بمقر إقامتهم (304.9) جرامات، ومبلغ(15.500) ريال، وقدر إجمالي المبالغ التي استولوا عليها في مسروقاتهم بحوالي (200.000) ريال.

وأضاف: تم توقيفهم جميعاً،واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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