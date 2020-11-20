"إنفاذ" و"دار القياس للمزادات" تُوقّعان اتفاقية طرح أكبر مزاد عقاري في جدة

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"الخريف" نتوقع إقبالًا واسعًا من المستثمرين الراغبين في الشراء

وقّع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، اتفاقيةً مع دار القياس للمزادات؛ لتسويق عقارات بمساحات تقارب المليوني متر مربع في مدينة جدة، ويُعد المزاد الأكبر من نوعه في المنطقة الغربية خلال هذا العام، وقد تنوعت هذه العقارات ما بين أراضٍ خام بمساحات واسعة مهيأة للاستثمار والتطوير العقاري، وعقارات أخرى.

وقد قدّم المدير العام لشركة دار القياس محمد بن عبدالعزيز الخريف، شكره لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" على الثقة الممنوحة لدار القياس للمزادات لتحقيق أهداف المركز من خلال المحافظة على قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق.

ويتوقع "الخريف" إقبالًا واسعًا من المستثمرين الراغبين في الشراء في المزاد، عطفًا على نوعية العقارات المطروحة التي تتناسب مع اتجاهات الاستثمار العقاري في مدينة جدة، والتي تضمنتها رؤية المملكة 2030 والمشاريع المعلن عنها مثل "مشروع مدينة جدة الاقتصادية، ومشروع مدينة مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومشروع تطوير جدة داون تاون".

ومن المتوقع أن تعلن شركة دار القياس خلال الفترة القادمة، عن تفاصيل المزاد العقاري الأكبر عبر القنوات الرسمية للشركة.مركز الإسناد والتصفية إنفاذ