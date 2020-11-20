أخبار عاجلة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمطار غزيرة على شمال ينبع.. و"المدني" يحذر  من بطون الأودية

Print
أمطار غزيرة على شمال ينبع.. و"المدني" يحذر  من بطون الأودية أمطار غزيرة على شمال ينبع.. و"المدني" يحذر  من بطون الأودية
"الأرصاد" نبّهت إلى استمرار الحالة حتى يوم غدٍ السبت

أمطار غزيرة على شمال ينبع.. و

شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع ظهر اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية

والشعاب، في مراكز "النباه وأبو شكير ونبط ورخو والمرتفعات الجبلية".

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة

مثيرة للأتربة، مع احتمال جريان السيول في منطقة المدينة المنورة، موضحة أن الحالة تشمل ينبع، وتستمر إلى الساعة الواحدة منتصف غدٍ السبت.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري

السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.محافظة ينبع أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي

"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

شبكة عيون الإخبارية