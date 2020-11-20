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شاهد..57 ألف منشط لـ"هيئة مكة" في حملتها "الصلاة نور"

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في إحصائية الثلث الأول للبرامج والفعاليات التوعوية والميدانية

شاهد..57 ألف منشط لـ

كشف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الثلث الأول للبرامج والفعاليات التوعوية والميدانية والإعلامية والتي بلغت (57178) منشطاً ميدانياً وتوعوياً وإعلامياً.

وقدمت الهيئة في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، أعمالًا ميدانية وتوعوية عبر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين والمتنزهات والجهات ذات العلاقة الحكومية والأهلية، تفعيلاً لبرامج وأنشطة حملة "الصلاة نور" ، واستخدمت وسائل من أبرزها الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة والمصليات المتنقلة مع بذل التوجيه والنصح بالحكمة والقول اللين الحسن، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات (8.569.30) مستفيداً.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، على مواصلة الجهود وتفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المتاحة، وتقديم كل ما هو مفيد ونافع وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وتحظى هذه البرامج بدعم لا محدود من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

شاهد..57 ألف منشط لـ

شاهد..57 ألف منشط لـ

شاهد..57 ألف منشط لـ

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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