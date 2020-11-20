في 20 دقيقة.. تقنية جديدة لتشخيص سرطان البروستات بـ"تخصصي بريدة"

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تخفف ضغط المنظومة الطبية بالمملكة عبر تحويل المرضى بين المستشفيات

اعتمد مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، التقنية الجديدة لأخذ خزعات البروستات عن طريق العجّان (transperineal prostatic biopsy) بإشراف الدكتور حاتم سليمان النصيان، استشاري جراحة المسالك والأورام والمناظير، وذلك لتشخيص سرطان البروستات والتي تعتبر من عمليات اليوم الواحد وتستغرق فترة زمنية من 20 - 25 دقيقة.

وستخفف هذه التقنية الضغط على المنظومة الطبية بالمملكة عبر تحويل المرضى بين المستشفيات، وتختصر الوقت والجهد على المرضى وسيكون تخصصي بريدة من أوائل المستشفيات والأول بالقصيم المستثمر لهذه التقنية.

وأوضح "النصيان"، أن "التقنية الجديدة تعتبر آمنة وتعمل على تقليل الالتهابات المصاحبة لأخذ الخزعة التي كانت تسببه الخزعه عن طريق المستقيم، كما تقوم هذه التقنية بتقليل نسبة تحويل المرضى للمستشفيات الأخرى خارج المنطقة، حيث يعتبر المستشفى من أوائل المستشفيات بالمملكة والأول بمنطقة القصيم بتطبيق تلك التقنية، حيث تم إجراء هذه العملية على عدد من المرضى في بداية انطلاقتها في المستشفى وحققت نجاحًا ولله الحمد".

وتابع: "يتم أخذ خزعة من البروستات في حالة وجود زيادة في مستضد البروستات النوعي PSA أو اشتباه بالفحص السريري أو وجود اشتباه بأشعة الرنين، وتتم عن طريق عمل تخطيط مسبق للبروستات، وهذه التقنية تسهم في تشخيص حالات الإصابة بسرطان البروستات بشكل أدق وعمل العلاج المناسب للمرضى".

مستشفى الملك فهد التخصصي بريدة